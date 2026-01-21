I Teenage Bottlerocket sono pronti a tornare sui palchi italiani per quattro concerti spettacolari: sabato 23 maggio 2026 allo sPAZIO211 di Torino, domenica 24 maggio al Legend Club di Milano – dove l’ultima volta nel 2023 hanno fatto il tutto esaurito – lunedì 25 maggio al Lumière di Pisa e martedì 26 maggio al Traffic Live di Roma. Rimanendo fedeli all’essenziale spingono ancora più forte sui valori punk: niente gimmick, solo energia, melodia e caos. I biglietti sono già in vendita su Ticketone (Torino, Milano e Pisa) e Dice (Roma); per accedere al concerto di Roma sarà necessaria la tessera del Traffic, sottoscrivibile gratuitamente all’ingresso.

Il loro ultimo album, uscito lo scorso settembre, “Ready to Rol”l celebra tutto ciò che ha tenuto vivi i TBR per oltre vent’anni. «Volevamo solo scrivere canzoni divertenti da suonare», spiega la band. «Niente di troppo ragionato o distrazioni — solo punk rock nel modo che ci è sempre sembrato giusto». Questo spirito percorre ogni traccia dell’album, registrato con l’amico e produttore Andrew Berlin e masterizzato da Jason Livermore. Ci sono l’urgenza e i ritornelli tipici dei Teenage Bottlerocket, insieme a qualche sorpresa che ricorda quanto possano ancora stupire.

Con “Ready to Roll”, i Teenage Bottlerocket non inseguono le mode né perdono tempo: puntano dritti su ciò che sanno fare meglio. È veloce, rumoroso e irresistibile. E dimostra che il punk è più vivo che mai, soprattutto quando lo suona una band che non ha mai dimenticato perché ha iniziato.

Sabato 23 Maggio 2026

Torino, sPAZIO211 – via Francesco Cigna, 211

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Domenica 24 Maggio 2026

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Lunedì 25 Maggio 2026

Pisa, Lumière – Vicolo del Tidi, 6

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Martedì 26 Maggio 2026

Roma, Traffic Live – via Prenestina, 738

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto