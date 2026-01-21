Credit: PR

Il decimo album in studio dei The New Pornographers, “The Former Site Of“, uscirà il 27 marzo su Merge Records.

L’album è stato interamente scritto dal frontman A.C. Newman nel suo home studio e solo successivamente ha visto coinvolto il resto della band: Kathryn Calder, Neko Case, John Collins, Todd Fancey e il nuovo batterista Charley Drayton musicista in passato al fianco di Fiona Apple chiamato in causa come sostituto di Joe Seiders.

Seiders, batterista della band per oltre un decennio, è stato arrestato lo scorso aprile per possesso di materiale pedopornografico.

Sulle modalità di creazione di “The Former Site Of” Newman ha dichiarato:

Non mi piace far perdere tempo ai miei compagni di band, e mi sentivo sempre in colpa quando davo loro una canzone, chiedevo loro di fare qualcosa, poi cambiavo completamente la canzone e chiedevo loro di rifarla. Ora posso prima mettere insieme lo scheletro di una canzone: solo un paio di elementi, la chiave.

Primo estratto dal nuovo lavoro è “Votive”:

“The Former Site Of” tracklist

01 “Great Princess Story”

02 “Pure Sticker Shock”

03 “Ballad Of The Last Payphone”

04 “Spooky Action”

05 “Wish You Could See Me I’m Killing It”

06 “Votive”

07 “The Wine Remembers The Water”

08 “Calligraphy”

09 “Bonus Mai Tais”

10 “The Former Site Of”