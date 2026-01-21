Credit: Marie Planeille

I pionieri della musica tuareg e vincitori di un Grammy Award, Tinariwen, annunciano il loro decimo album in studio, “Hoggar“, in uscita il 13 marzo tramite Wedge, etichetta discografica della band. Con questo album, e dopo oltre 45 anni di carriera, la band torna alle origini del proprio suono.

Ferventi sostenitori della cultura nomade del loro popolo, che vive nelle zone desertiche di confine tra Mali e Algeria, i Tinariwen hanno riscosso un successo mondiale negli ultimi due decenni per la loro vivace miscela di politica in lingua tamasheq, ritmi sincopati e melodie trascinanti. Con “Hoggar”, rivendicano il loro ruolo di antenati di questa tradizione musicale tuareg, tornando ai loro primi anni di composizioni di canzoni con chitarre acustiche e canti collettivi attorno al fuoco nel deserto, ma passando anche il testimone a una generazione più giovane di musicisti così che possano continuare a mantenere viva la fiamma della ribellione e della sfida.

Con l’annuncio dell’album i Tinariwen presentano anche il primo singolo “Sagherat Assan”, una canzone tradizionale sudanese caratterizzata dalla voce melodiosa dell’artista Sulafa Elyas.

La band è attesa in Italia per tre date ad aprile:

20.04.2026 Milano, Alcatraz

21.04.2026 Roma, Auditorium Parco Della Musica

22.04.2026 Padova, Hallo

INFO: PONDEROSA