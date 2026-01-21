Credit: Bandcamp

Avevamo già messo gli occhi addosso agli ottimi Bloodworm. I ragazzi di Nottingham si definiscono “Goth Post-Punk from the Midlands” e dobbiamo dire che la loro descrizione coglie nel segno. Incalzanti, taglienti ma senza mai dimenticare la melodia, capace di essere introspettivi e oscuri ma anche di spingere le pulsazioni di chi ascolta a livelli elevati, con un forte taglio energico e coinvolgente.

Ci aveva colpito molto “The Crown”, apparsa sulla loro pagina Bandcamp nel settembre dell’anno scorso. Una canzone che tiene altissima la tensione, prima dell’esplosione sonora dove la band parte a testa bassa e piazza un solo di chitarra taglientissimo, con una cavalcata ritmica irresistibile.

<a href="https://bloodworm1.bandcamp.com/track/the-crown">The Crown by Bloodworm</a>

Ma non erano affatto da meno i brani “Back Of a Hand” e “Depths” prresenti su Spotify.

Ora il trio post-punk ha pubblicato il nuovo singolo “Bloodlust” e annuncia che affiancherà i Suede come gruppo spalla nel tour britannico di “Antidepressants”, con ben 17 date dal 30 gennaio al 21 febbraio 2026.

“Bloodlust” è la prima uscita della band in questo 2026 e conferma come le coordinate dei ragazzi siano decisamente orientate a Cure, The Sound ed Echo & The Bunnymen.

Il frontman George Curtis spiega i temi del brano: “‘Bloodlust’ è stata scritta sulla dualità delle relazioni e l’angoscia di essere bloccati in una piccola città. Avevamo l’entusiasmo genuino di iniziare qualcosa di nuovo e non ci importava davvero di nient’altro che della musica stessa. Abbiamo cercato di catturare quella sensazione di energia nella registrazione“.

