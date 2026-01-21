La band alt-punk di Manchester The Empty Page ha pubblicato Il suo secondo album, “Imploding”, nel maggio 2024. Nel novembre 2025, la band ha pubblicato il nuovo singolo “When We Gonna Run?” Una canzone d’amore apocalittica registrata in una ex chiesa, gli studi Nave, a Leeds con il produttore Matt Peel (Eagulls, Dream Wife, Bdrmm).

Proprio da quelle session arriva la micidiale “Death On Our Side”, che mette su una bilancia tanti frammenti che guardano allo shoegaze, ma anche al ruvido rock da stadio anni ’80 dei primi U2 così come all’ alt-rock bruciante e sonico degli annì ’90. Il mix che ne esce è qualcosa di trascinante e coinvolgente, che esalta fin dal primo ascolto. Ecco l’effetto che ci fa questo brano, ci esalta e ci piace tantissimo.

Questa canzone parla della consapevolezza che l’unico piano pensionistico possibile è quello di morire giovani. Anche se hai lavorato duramente per tutta la vita, hai pochissimi risparmi e riesci a malapena a coprire le spese correnti senza poter mettere da parte nulla per il futuro. È una situazione in cui si trovano oggi tantissime persone delle generazioni più giovani. La canzone però è scritta da una posizione di rassegnazione ma anche di edonismo: “Non abbiamo futuro, quindi sballiamoci, ubriachiamoci, mettiamo su una band o qualsiasi altra cosa“.

Listen & Follow

The Empty Page: Facebook