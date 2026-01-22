“Boys Don’t Cry” dei The Cure è diventato il primo brano della band a raggiungere un miliardo di streaming su Spotify e ha anche raggiunto le classifiche TikTok in UK e USA.

Per festeggiare, il brano viene ripubblicato in 3 versioni Limited Edition: su 12″, vinile 7″ e CD, oltre naturalmente alla sua disponibilità sulle piattaforme di streaming.

Preorder QUI.

Inizialmente pubblicato come singolo nell’estate del 1979, “Boys Don’t Cry” divenne la traccia principale dell’edizione statunitense dell’album di debutto della band, “Three Imaginary Boys”.

Può essere considerata una delle tracce-simbolo della band, raggiunse il successo internazionale nel 1986, quando Robert Smith registrò nuovamente la voce e remixò la backing track. Sebbene questa nuova versione sia nata per promuovere la raccolta “Staring At The Sea – The Singles”, l’LP stesso conteneva la registrazione originale, e la versione 7 pollici di “Boys Don’t Cry (New Voice – New Mix)”, ora ribattezzata “Boys Don’t Cry (86 Mix)”, viene ora pubblicata digitalmente per la prima volta.

La rimasterizzazione è stata curate da Matt Colton.

“Boys Don’T Cry” (86 MIX) (Dal 6 marzo)

Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster] Plastic Passion (79 Mix) [2026 Remaster] Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster] Do The Hansa (86 Mix) [2026 Remaster] Boys Don’t Cry (86 12″ Mix) [2026 Remaster]

12″ SINGLE (Dal 24 aprile)

A-SIDE

A1. Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster]

A2. Boys Don’t Cry (86 12″ Mix) [2026 Remaster]

B-SIDE

B1. Plastic Passion (79 Mix) [2026 Remaster]

B2. Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster]

B3. Do The Hansa (86 Mix) [2026 Remaster]

7″ SINGLE (Dal 21 aprile)

A-SIDE

A. Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster]

B-SIDE

B1. Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster]