credit: Phoebe Fox

War Child Records annuncia oggi “Help (2)”. Il primo singolo estratto dall’album è “Opening Night” degli Arctic Monkeys.

“Quando James Ford ci ha chiamati chiedendoci se volessimo contribuire all’album, ci siamo subito messi al lavoro su un’idea per un brano e ci siamo riuniti ad Abbey Road per registrarlo. Siamo orgogliosi di sostenere il lavoro inestimabile che War Child svolge e speriamo che questo disco possa fare una differenza positiva nella vita dei bambini colpiti dalla guerra.“: così dicono gli AM stessi.

“Help (2)” è un nuovo album collaborativo ispirato alla storica uscita del 1995 “Help”, pensato per coinvolgere gli amanti della musica di tutto il mondo a sostegno del lavoro fondamentale di War Child, che fornisce aiuti immediati, istruzione, supporto specialistico per la salute mentale e protezione ai bambini colpiti dai conflitti in tutto il mondo. Il nuovo album, come l’originale, riflette l’urgenza della situazione umanitaria globale attuale.

“Help(2)” sarà pubblicato venerdì 6 marzo via War Child Records. È possibile preordinare l’album QUI.

La compilation porta avanti lo spirito dell’album originale “Help” ed è nato grazie a una stretta collaborazione con Abbey Road Studios, registrato prevalentemente nel corso di una straordinaria settimana nel novembre 2025 sotto la guida dell’acclamato produttore James Ford.

Oltre allo straordinario cast di musicisti coinvolti, il celebre regista e vincitore dell’Oscar Jonathan Glazer ha ricoperto il ruolo di Creative Director di “Help(2)”, collaborando con Academy Films per riunire un team di creativi di altissimo livello e supervisionando le riprese e la direzione artistica del progetto. Il concept ideato da Glazer e Mica Levi era semplice: “By Children, For Children” (“Dai bambini, per i bambini”), con il team che ha affidato le videocamere direttamente ai bambini, per osservare il mondo attraverso i loro occhi e ricordare costantemente al pubblico e a tutti i partecipanti la ragione di questo progetto.

Ogni bambino ha utilizzato una propria piccola videocamera ed è stato invitato negli studi per filmare gli artisti durante le registrazioni, senza alcuna restrizione. Inoltre, il team di Glazer ha collaborato con fixer e filmmaker in Ucraina, Gaza, Yemen e Sudan per raccogliere immagini girate direttamente dai bambini in queste zone di conflitto. Il risultato è un’opera di straordinario impatto che collega l’album ai bambini che la musica intende aiutare.

Tracklist:



Arctic Monkeys – Opening Night

Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest – Flags

Black Country, New Road – Strangers

The Last Dinner Party – Let’s do it again!

Beth Gibbons – Sunday Morning

Arooj Aftab & Beck – Lilac Wine

King Krule – The 343 Loop

Depeche Mode – Universal Soldier

Ezra Collective & Greentea Peng – Helicopters

Arlo Parks – Nothing I Could Hide

English Teacher & Graham Coxon – Parasite

Beabadoobee – Say Yes

Big Thief – Relive, Redie

Fontaines D.C. – Black Boys on Mopeds

Cameron Winter – Warning

Young Fathers – Don’t Fight the Young

Pulp – Begging for Change

Sampha – Naboo

Wet Leg – Obvious

Foals – When the War is Finally Done

Bat For Lashes – Carried my girl

Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – Sunday Light

Olivia Rodrigo – The Book of Love