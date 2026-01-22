Credit: press

Gli Sugar di Bob Mould, attivi negli anni ’90 e ora tornati in pista, hanno annunciato un tour di reunion completo, che toccherà il Regno Unito e l’Europa (non l’Italia) in primavera e il Nord America alla fine dell’estate e in autunno.

“House of Dead Memories” la loro prima nuova canzone in 30 anni, uscirà come singolo 7“ il 1° maggio per la BMG. Il singolo include un altro nuovo brano, “Long Live Love“, sul lato B, che è stato appena svelato.

“Ho scritto ‘Long Live Love’ nel 2007 mentre vivevo a Washington DC“, racconta Bob. “Era l’era di George W. Bush, ero immerso nel mio mondo di DJ con i Blowoff, ma continuavo a scrivere canzoni pop con la chitarra. Garbage 2.0 è uno dei miei album preferiti, quindi non sorprende che “Long Live Love“ mi ricordi una canzone dei Garbage perduta da tempo!“.