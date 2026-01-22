Kappa FuturFestival annuncia la seconda tranche di nomi che compongono la line up ufficiale della XIII edizione, in programma dal 3 al 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino.

Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, che ha radunato a Torino oltre 120.000 persone provenienti da più di 150 paesi e ospitato oltre 130 DJ distribuiti su 6 palchi, i nuovi artisti annunciati – insieme ai primi dello scorso dicembre – anticipano un imponente cartellone che unisce le grandi leggende internazionali che hanno segnato la storia della musica elettronica, insieme ai talenti che stanno ridefinendo i confini stessi del genere.

Una curatela eclettica in rappresentanza di una ricca varietà di stili, pensata per rispondere alle esigenze e ai gusti di ogni tipo di appassionato, che fotografa un panorama musicale in continua evoluzione. Tra headliner riconosciuti a livello mondiale e giovani talenti pronti a ritagliarsi il proprio spazio all’interno del 6° miglior festival al mondo – secondo la classifica stilata da DJ Mag – la lineup del Kappa FuturFestival racconta la musica elettronica in tutte le sue sfaccettature, esplorando le sue radici più profonde e proiettandosi verso le vette più futuristiche del genere.

Dopo i primi nomi svelati a dicembre 2025 – dalle leggende del panorama internazionale alle nuove avanguardie – con la seconda tranche di annunci Kappa FuturFestival rafforza l’identità internazionale del festival, unendo geografie e visioni sonore diverse, con una forte enfasi sui back to back (B2B) come spazio di sperimentazione e dialogo artistico.

Diplo, figura centrale della scena globale, sarà protagonista di un inedito back to back con Busy P e Tatyana Jane, incontro che unisce l’eredità della label Ed Banger parigina, l’attitudine bass americana e nuove sensibilità club europee. Dal Regno Unito arrivano i Disclosure, portabandiera di una house moderna, elegante e crossover, mentre Floating Points, produttore londinese dalla formazione jazz e classica, esplora nuove profondità nel sofisticato B2B con Palms Trax, ponte ideale tra ricerca sonora e dancefloor. Tra i momenti più iconici spicca Four Tet B2B Skrillex: l’incontro tra l’approccio minimale e organico del producer britannico e l’energia dirompente della superstar americana rappresenta uno dei B2B più attesi dell’intero festival. La dimensione globale continua con Peggy Gou, DJ e icona culturale coreano-tedesca basata a Berlino, capace di fondere house, techno e pop, e con Solomun, innovatore della musica elettronica internazionale, che accompagnerà il pubblico in un lungo viaggio emotivo nel suo Extended Set. Sarà presente anche Daphni, il progetto dancefloor del producer canadese Dan Snaith – noto anche come Caribou – che negli anni è diventato una figura chiave per il clubbing contemporaneo. Non può mancare la leggenda olandese della trance Armin van Buuren, punto di riferimento assoluto a livello mondiale, il primo artista ad aver conquistato, per ben cinque volte, il primo posto nella classifica DJ Mag Top 100 Djs. E ancora, il pioniere della techno minimale Richie Hawtin, che presenterà il suo progetto live DEX EFX X0X, una performance che esalta il rapporto tra uomo, macchina e improvvisazione. A completare il quadro, Detroit torna centrale con Carl Craig ft. Mike Banks, autentici architetti del suono techno, mentre l’asse Ibiza-Napoli-Detroit prende forma nel potente Jamie Jones B2B Joseph Capriati B2B Seth Troxler, un set che promette carisma senza confini. Boys Noize da Berlino, KI/KI dall’Olanda e Interplanetary Criminal da Manchester raccontano diverse anime del clubbing europeo, mentre progetti come Stoor [Rødhåd, Speedy J & Dasha Rush] ribadiscono l’approccio collettivo e radicale del festival. Tra live e nuove generazioni – da DjRUM a Xiaolin Live, fino a Vieze Asbak e Vendex – i nuovi nomi annunciati in cartellone confermano Kappa FuturFestival come un crocevia internazionale dove stili, città e storie si incontrano al Parco Dora di Torino.

Tra gli altri nomi, ci sono: Angy, Daphni, Gandalf, Joe Claussell, Konduku B2B Marco Shuttle, Mad Dog B2B CARV, Manda Moor B2B Cuartero, Miss Monique, Nicola Gavino, NOVAH, Redrago e Tal Fussman.

La seconda tranche di nomi va ad aggiungersi agli artisti già annunciati in un cartellone sempre più prestigioso: Adiel B2B Quest, Amelie Lens, Anxhela, Avalon Emerson, Basswell, Ben Klock B2B Marcel Dettmann, Charlotte De Witte, Clara Cuvé, Dawn Patrol, DJ Rush, Dyen B2B Shlømo, Enrico Sangiuliano, Erol Alkan B2B Confidence Man DJs, Greg Willen B2B Sizing, Jane Fitz, Mala, Michael Bibi, Mochakk, Nikolina, Objekt, Onlynumbers, Paco Osuna B2B Nicole Moudaber, Prunk B2B YOUniverse, Rhadoo, Sebastian Ingrosso, Serafina B2B Fumi, Skream B2B Fleur Shore, STOOR live [Colin Benders, Lady Starlight, Speedy J], Sven Väth e Wade.

I biglietti sono già disponibili sul sito www.kappafuturfestival.it.

Ad ospitare la nuova edizione del KFF sarà nuovamente l’imponente Parco Dora di Torino, primo parco post-industriale italiano, che incarna una visione futuristica della rinascita cittadina. Si tratta di un paesaggio in cui le tracce dell’industria si fondono con natura, arte e cultura contemporanea: le strutture in acciaio, lasciate a vista come sculture monumentali, dialogano con spazi verdi, giochi di luce e aree dedicate allo sport e alla creatività. Tutti questi dettagli trasformano l’archeologia industriale del Parco Dora in un’opera di estetica urbana.

Con questi primi annunci di assoluto rilievo, Kappa FuturFestival inaugura ufficialmente il suo percorso verso la XIII edizione, in programma dal 3 al 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino. Nelle prossime settimane la lineup si arricchirà con gli ultimi nomi che completeranno il programma artistico.