Ecco la notizia che molti attendevano. Ci sarà un nuovo tour del Consorzio Suonatori Indipendenti (CSI), una delle band più importanti del rock italiano anni ’90, formata da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni dopo lo scioglimento dei CCCP – Fedeli alla linea. Tutte le avvisaglie e le voci sulla reunion, che erano partite dopo la foto di settembre che mostrava tutti i musicisti insieme, sono quindi confermate.

Le prevendite saranno aperte dalle 11 del 23 gennaio su Ticketone.

Ecco i concerti per ora fissati:

28 agosto – Marzabotto (Bologna), Montesole

31 agosto – Villafranca (Verona), Castello Scaligero

2 settembre – Fasano (Brindisi), Parco Archeologico di Egnazia

4 settembre – Spello (Perugia), Villa Fidelia

8 settembre – Alba (Cuneo), Piazza Medford

12 settembre – Catania, Villa Bellini

I CSI nascono nel 1992 come continuazione dei CCCP – Fedeli alla Linea: Ferretti, Zamboni, Maroccolo e Magnelli avevano già lavorato insieme per registrare “Epica Etica Etnica Pathos” (1990), l’ultimo disco del gruppo. La discografia della band comprende tre album importanti e ricchi di significato come “Ko de mondo”, “Linea Gotica” e “Tabula rasa elettrificata”.