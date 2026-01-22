Le Savages hanno celebrato i 10 anni del loro album “Adore Life” condividendo una cover di “Paranoid” dei Black Sabbath e il brano inedito “Prayer”.

Il disco è il secondo e ultimo album in studio del quartetto londinese ed è stato pubblicato nel gennaio 2016.

Ora, per celebrare il decimo anniversario dalla sua uscita, la band ha condiviso due brani inediti di quel periodo. Tra questi c’è una cover del classico brano dei Black Sabbath “Paranoid”, che lo rende molto più cupo. Le Savages hanno anche condiviso un brano originale di quel periodo, intitolato “Prayer”. La canzone è stata registrata ai RAK Studios di Londra da Richard Woodcraft, prodotta e mixata da Johnny Hostile.

“Per celebrare i 10 anni di ‘Adore Life’, condividiamo con voi due brani inediti che non sono mai stati inseriti negli album. Li abbiamo lasciati esattamente come erano, senza rifare le registrazioni né remixarli. Quello che sentirete è esattamente come sono stati registrati la prima volta. Per noi sono come istantanee di un momento nel tempo e, anche se non siamo mai stati tipi da soffermarci troppo sulla nostalgia, abbiamo pensato che queste canzoni offrissero una nuova prospettiva sulla band o, per lo meno, un delicato promemoria della sua magia. Godetevi la musica e il video. È il nostro regalo per voi. Buon compleanno a ‘Adore Life’. Che disco. Che momento.”

Le Savages annunciarono proprio nel 2016 che avrebbero “preso una pausa” per dedicarsi ad altri progetti. Pausa che permane anche ora.