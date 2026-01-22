Credit: Lorenzo Ciuffatelli (CIUFFA)

La nostra gradita esclusiva di oggi è dedicata ai Senza Coloranti Aggiunti, gruppo alt-rock nato tra Torino e le montagne della Val di Susa. Suoni distorti, voci graffianti, synth e batteria si alternano a momenti in cui i pensieri corrono tra passato, presente e futuro.



“Radici” è stato il loro primo EP autoprodotto nel 2022, a cui sono seguti i singoli “Respira” nel 2023 e “Corri su Marte” nel 2024. Il 7 ottobre 2025 è arrivato “Casa mia”, primo singolo che anticipa il nuovo LP in studio, seguito da “Torino” a fine novembre. Ora ecco “Parlami di Te”, il nuovo assaggio.

«Una canzone che nasce dallo sguardo prima ancora che dalla voce. “Parlami di te” vive nel momento sospeso in cui due persone restano ferme, zitte, eppure si stanno dicendo tutto. È la fotografia di una notte dove il silenzio pesa più delle parole e ogni respiro sembra un tentativo di non crollare.

Il brano parte immobile, quasi trattenuto, come chi rimane sotto la pioggia senza però fare un passo indietro. La batteria entra come un cuore che riprende ritmo e poi l’apertura del pianoforte che scava dentro per trovare uno spazio più intimo in mezzo al caos. È una canzone sull’incertezza: sul filo instabile tra il dire e il tacere, tra il guardarsi negli occhi e distogliere lo sguardo perché fa troppo male. Un invito a raccontarsi, ma anche la paura che ciò che verrà detto possa cambiare tutto.

La notte qui non consola: amplifica, svela, costringe.

“Parlami di te” è il suono di una domanda che non passa, il tentativo ostinato di restare un momento in più dentro uno sguardo che potrebbe ancora salvarci o farci perdere del tutto.»

