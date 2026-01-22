Violet Grohl ha pubblicato un nuovo singolo, “What’s Heaven Without You”.

<a href="https://violetgrohl.bandcamp.com/track/whats-heaven-without-you">What's Heaven Without You by Violet Grohl</a>

La cantautrice, figlia di Dave Grohl dei Foo Fighters, ha condiviso il brano ispirato a David Lynch in occasione del primo anniversario della morte del leggendario regista, venuto a mancare il 16 gennaio 2025.

“Questa canzone è stata scritta in memoria di David Lynch insieme a due dei miei collaboratori preferiti al mondo, Persia Numan e Justin Raisen“, ha spiegato Violet a proposito della canzone. “Pochi giorni dopo il caos e la devastazione causati dagli incendi di Los Angeles, ci siamo riuniti nella nostra tristezza e nel nostro dolore e li abbiamo riversati in questa canzone. Speriamo che possiate trovare qualcosa che vi risuoni dentro. L’impatto che ha lasciato sull’arte è davvero magico, ci manchi David xx“.

Violet Grohl il mese scorso aveva pubblicato il singolo di debutto “THUM“.