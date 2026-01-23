Tre giorni fa James Blake aveva mandato i suoi fan sul sito tryingtimes.info. Gli utenti, inserendo una password, venivano mandati a una pagina che conteneva un messaggio di Blake che annunciava un nuovo album:
Ciao a tutti. Per ringraziarvi del vostro sostegno, volevo condividere con voi alcune novità in anteprima. Ho finito il mio prossimo album e lo pubblicherò presto. Condividerò con voi una canzone e offrirò anche una speciale edizione in vinile della prima stampa dell’album. Il link per l’ascolto e l’acquisto sarà attivo per 72 ore. Non vedo l’ora che ascoltiate il nuovo album, è davvero speciale.
Ora la notizia può cirolare liberamente: il nuovo album di Blake, “Trying Times“, uscirà il 13 marzo. “Death Of Love” è il singolo. Già conosciuto in realtà da chi segue l’artista: Blake l’ha eseguita dal vivo diverse volte nel 2022.
Tracklist:
1 Walk Out Music
2 Death Of Love
3 I Had A Dream She Took My Hand
4 Trying Times
5 Make Something Up
6 Didn’t Come To Argue”(Feat. Monica Martin)
7 Days Go By
8 Doesn’t Just Happen (Feat. Dave)
9 Obsession
10 Rest Of Your Life
11 Through The High Wire
12 Feel It Again
13 Just A Little Higher