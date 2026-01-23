Tre giorni fa James Blake aveva mandato i suoi fan sul sito tryingtimes.info. Gli utenti, inserendo una password, venivano mandati a una pagina che conteneva un messaggio di Blake che annunciava un nuovo album:

Ciao a tutti. Per ringraziarvi del vostro sostegno, volevo condividere con voi alcune novità in anteprima. Ho finito il mio prossimo album e lo pubblicherò presto. Condividerò con voi una canzone e offrirò anche una speciale edizione in vinile della prima stampa dell’album. Il link per l’ascolto e l’acquisto sarà attivo per 72 ore. Non vedo l’ora che ascoltiate il nuovo album, è davvero speciale.

Ora la notizia può cirolare liberamente: il nuovo album di Blake, “Trying Times“, uscirà il 13 marzo. “Death Of Love” è il singolo. Già conosciuto in realtà da chi segue l’artista: Blake l’ha eseguita dal vivo diverse volte nel 2022.

Tracklist:



1 Walk Out Music

2 Death Of Love

3 I Had A Dream She Took My Hand

4 Trying Times

5 Make Something Up

6 Didn’t Come To Argue”(Feat. Monica Martin)

7 Days Go By

8 Doesn’t Just Happen (Feat. Dave)

9 Obsession

10 Rest Of Your Life

11 Through The High Wire

12 Feel It Again

13 Just A Little Higher