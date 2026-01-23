Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

TUTTI FENOMENI – “Lunedì”

[42 Records]

indie-pop, cantautorato

Dieci canzoni in cui la penna inconfondibile di Tutti Fenomeni si muove tra brillanti giochi di parole e contrasti inaspettati, tra citazioni colte e altre più pop (da Mozart a Berlusconi, da Nico a Elon Musk, da Mao a D’Annunzio passando per Loredana Berté), mettendo a nudo con lucidità, ironia e irriverenza il contemporaneo. Per la prima volta si apre anche al racconto di emozioni e sentimenti: la morte continua a essere protagonista, esorcizzata fino a svuotarne la schiacciante gravosità, ma c’è anche tanta vita. C’è la nostalgia e la malinconia per il tempo che passa, per i trent’anni che incombono. C’è l’amore, tratteggiato a modo suo, con umorismo affilato ma anche con dolcezza e vulnerabilità.

POPPY – “Empty Hands”

[Sumerian Records]

indie-rock

“Empty Hands” è il settimo album in studio di Poppy e, con ogni nuova uscita, l’artista cristallizza la sua identità di vera visionaria che non si preoccupa dei generi musicali. L’album attinge da influenze eclettiche, con elementi industrial, sensibilità pop e momenti che richiamano le radici surrealiste di Poppy con la sua caratteristica voce inquietante e meccanica.





MEGADETH – “Megadeth”

[BLKIIBLK]

metal

I Megadeth hanno annunciato il loro ultimo album, intitolato semplicemente “Megadeth”. “Ci sono tantissimi musicisti che sono giunti alla fine della loro carriera, sia accidentalmente che intenzionalmente“, afferma Mustaine. “La maggior parte di loro non riesce ad andarsene al culmine della propria carriera, ed è proprio quello che sto vivendo in questo momento. Ho viaggiato per il mondo e ho conquistato milioni e milioni di fan, e la parte più difficile di tutto questo è dire loro addio. Non vediamo l’ora che ascoltiate questo album e ci vediate in tour. Se c’è mai stato un momento perfetto per pubblicare un nuovo album, è proprio adesso“.

LOUIS TOMLINSON – “How Did I Get Here?”

[BMG]

pop-rock

L’album trae ispirazione dalla visita di Tomlinson a Santa Teresa, in Costa Rica, nel 2025. Oltre che in Costa Rica, alcune parti dell’album sono state registrate a Los Angeles e in Inghilterra. È stato coprodotto con Nico Rebscher. Tomlinson ha descritto l’album come “il disco che ha sempre meritato di realizzare“. Descrivendo l’album, Tomlinson ha affermato che è tematicamente più leggero rispetto al suo precedente disco.

VAN MORRISON – “Somebody Tried To Sell Me A Bridge”

[Orangefield Recordings]

blues

Dopo il successo del suo album acclamato dalla critica “Remembering Now”, che è entrato nella Top 10 e ha ottenuto ampi consensi, Van Morrison torna con una nuova audace pubblicazione. Il suo album, “Somebody Tried To Sell Me A Bridge”, segna un ritorno sicuro ai suoni e alle tradizioni che hanno plasmato gran parte della sua identità musicale. L’album rende omaggio alle leggende che hanno definito il genere blues con nuove interpretazioni di classici resi famosi da B.B. King, Buddy Guy, Lead Belly e altri. “Somebody Tried To Sell Me A Bridge” offre un’esperienza blues vivace e senza filtri da parte di un artista il cui legame con il genere è profondo. L’album fonde la grinta e il lirismo tipici di Morrison con il peso emotivo del blues classico, dando vita a una raccolta che sembra senza tempo e intensamente viva.

PALE BLUE EYES – “PBE Archives Vol. 1”

[Broadcast Recordings Pale Blue Eyes]

shoegaze, indie-rock

Con registrazioni che vanno dal 2018 al 2025, “Archive Vol. 1” è una raccolta curata di outtakes, versioni alternative e brani inediti che non hanno trovato spazio nei tre album in studio della band.

DEAD DADS CLUB – “Dead Dads Club”

[Fiction]

indie-rock

Chilli ha ottenuto grande successo con la sua band Palma Violets, che è diventata famosa in poco tempo, apparendo sulle copertine di NME e raggiungendo le vette delle classifiche, ma quando la band si è sciolta inaspettatamente quando lui aveva poco più di vent’anni, Jesson è rimasto disorientato. Ha cercato di ricostruirsi con un nuovo progetto, Crewel Intentions, e in seguito si è avventurato nella composizione di canzoni pop per necessità finanziaria. Sentendosi disilluso e creativamente perso, Jesson ha smesso di ascoltare la musica che un tempo lo definiva, fino a quando i Fontaines DC lo hanno invitato in tour. Questo ha riacceso la sua passione per la musica grezza e onesta. Ispirato, ha iniziato a lavorare al suo progetto più personale insieme a Rupert Greaves: ecco i Dead Dads Club.

MIKA – “Hyperlove”

[Republic]

pop

Mika, artista pop visionario pluripremiato con dischi di platino, vincitore di Brit Award e candidato ai Grammy, inaugura una nuova era audace con “Hyperlove”, il suo settimo album in studio vibrante e carico di emozioni che incarna la fusione caratteristica di teatralità, onestà e melodie irresistibili tipica di Mika. L’album cattura il sound di un artista che ridefinisce e trascende continuamente il pop secondo i propri termini radiosi. È audace e sincero quanto intramontabile, una celebrazione delle emozioni, dell’identità e dell’immaginazione nelle loro forme più vivide.

SEAROWS – “Death In The Business of Whaling”

[Last Recordings on Earth]

folk

Searows, alias Alec Duckart, pubblica il suo nuovo album “Death in the Business of Whaling”, tramite Last Recordings On Earth. Sebbene “Death in the Business of Whaling” sia il secondo album di Searows, è il risultato di molte prime volte, tra cui la sua prima registrazione al di fuori del bozzolo creativo della sua camera da letto. Il suo album di debutto del 2022, “Guard Dog”, è stato scritto, registrato e autoprodotto nella casa di Duckart a Portland e pubblicato in modo indipendente senza grandi aspettative su come sarebbe stato accolto. La musica ha presto trovato un pubblico appassionato che già condivideva frammenti della musica di Duckart attraverso le community su TikTok e ha ricevuto l’approvazione di artisti di spicco come Ethel Cain e Gracie Abrams, che lui ha poi supportato durante il tour.

LUCINDA WILLIAMS – “World’s Gone Wrong”

[Highway 20 Records]

country, pop-rock

Nel corso della sua lunga carriera, Lucinda Williams non ha mai esitato a scrivere di argomenti difficili ma reali. A ben pensarci, “Change The Locks” potrebbe essere definita una canzone di attualità in anticipo sui tempi. Nel suo album “Good Souls Better Angels” c’erano diverse canzoni pungenti e coraggiose, così come nel capolavoro post-Covid “Stories From A Rock N Roll Heart”. Con “World’s Gone Wrong”, Lucinda alza la posta in gioco con canzoni di attualità. È un puro riflesso dei nostri tempi molto turbolenti, intenso e musicalmente potente.

ELLA RED – “It’s Not Real”

[Nettwerk]

alt-pop

A soli 22 anni Ella Red, cantautrice alt-pop, sta rimodellando la narrazione con un album di debutto tanto ciclico quanto catartico. “It’s Not Real” ripercorre inizi e fini in egual misura, riallacciandosi alla primissima canzone che scrisse a 16 anni, trasformando l’angoscia adolescenziale in qualcosa di esistenziale, confortante ed urgente. Il risultato è un corpus di opere che si materializzano nel passaggio dalla Gen Z all’età adulta. Con influenze che spaziano da Lady Gaga a Billie Eilish e Olivia Rodrigo, Ella Red invita i suoi coetanei in un mondo che abbatte i confini. C’è potere nella sua vulnerabilità ed Ella Red è l’inquieta viaggiatrice del tempo che guarisce se stessa nella sua arte, invitando gli altri a fare lo stesso.

THE FORMAT – “Boycott Heaven”

[autoproduzione]

indie-pop-rock

Dopo quasi vent’anni di separazione, Nate Ruess e Sam Means tornano nei The Format, la band indie pop che hanno guidato nei primi anni 2000. In collaborazione con il produttore vincitore di un Grammy Brendan O’Brien (Pearl Jam, Bruce Springsteen, The Killers) e il batterista Matt Chamberlain il terzo album del duo, “Boycott Heave”n, incorpora riferimenti sonori all’alt-rock, al grunge e al pop-punk, generi che hanno unito Sam e Nate quando erano adolescenti in Arizona alla fine degli anni ’90.

LISASINSON – “Desde Cuándo Todo”

[Elefant Records]

indie-pop-rock

Il nuovo album dei LISASINSON, “Desde Cuándo Todo”, consolida la maturità creativa di Míriam alla guida del progetto, mettendo in mostra un sound più ampio e sicuro dopo i cambiamenti nella formazione. L’album combina l’energia caratteristica della band con un notevole lavoro melodico in brani mid-tempo come “Desde Cuándo”, ‘Lanzarote’ e “Me Acostumbré”, dove si può apprezzare una produzione più accurata e un’intensità che non dipende dal tempo. Allo stesso tempo, mantiene la sua vena più immediata ed esplosiva in successi come “Decidí Desaparecer”, “Si Me Pierdo” e “No Quiero Envejecer”. Sebbene diversi brani trasmettano una certa malinconia, sono comunque caratterizzati da quel mix di dolcezza, forza e freschezza che definisce il loro stile. L’album riflette un rapporto viscerale con la musica, segnato da dubbi e stanchezza, ma anche da un chiaro desiderio di trasformare le esperienze personali in brani potenti, diretti ed emotivamente luminosi.

THE PAPER KITES – “If You Go There, I Hope You Find It”

[Nettwerk]

pop-folk

Il disco è stato scritto per la maggior parte nella fattoria di un amico nella Yarra Valley a Melbourne. Tra grandi campi e recinti con viste pittoresche sulle montagne in lontananza. “Non avevo un posto dove scrivere, così un nostro amico mi ha lasciato usare una stanza nella sua fattoria, ed è lì che l’album ha preso forma” spiega Sam. L’intero disco è pervaso da un senso di speranza e guarigione, nostalgia e testi universali che attraversa tutta la musica. Il singolo “When The Lavender Blooms” esemplifica questa sensazione, musicalmente accompagnato da una chitarra arpeggiata dal sound anni ’90, a cui si sono aggiunti tamburello e bonghi. Il blues di “Shake Off The Rain” funge da ancora del progetto, una ballata intrisa di pioggia, ma piena di speranza, con un ritmo travolgente.

YIN YIN – “Yatta!”

[Glitterbeat]

alt-pop, funk, surf

Nel loro quarto album “Yatta!”, il celebre quartetto olandese Yin Yin amplia, modifica e accende un gioioso mix di disco, funk, surf, psichedelia e motivi del Sud-Est asiatico. La rivista UNCUT ha precedentemente definito il loro sound altamente coinvolgente “cosmic disco“, un punto di partenza appropriato, ma come dimostra “Yatta!”, l’impronta sonora della band è un caleidoscopio in continua evoluzione di suoni, texture e ritmi. Come nel loro album di successo “Mount Matsu” (2024), la loro dedizione a far ballare il pubblico rimane in primo piano. Quell’impulso, già forte, si è intensificato: “Yatta!” lo porta a un livello estatico superiore. Il risultato? Un album che rivela una band il cui groove continua ad approfondirsi.

URLAUB IN POLEN – “Objects, Beings and Parrots”

[Tapete]

krautrock

“Per favore, spostatevi, non state qui!” – questa frase potrebbe essere il motto del nuovo album degli Urlaub in Polen. Anche dopo più di 20 anni, il duo rimane fedele al suo principio: la musica come viaggio, come esperienza temporanea nel flusso delle impressioni. Dopo il loro acclamato ritorno con “All” (2020), “Objects, Beings and Parrots” riprende da dove si era interrotto il sound Motorik ispirato al krautrock, ma lo amplia con escursioni eclettiche nel noise rock, nel retrofuturismo, nel pop acustico e nella sound art sperimentale. Il polistrumentista Georg Brenner e il batterista Jan Philipp Janzen (Von Spar, Colonia, tra gli altri) hanno creato un album che sfida una chiara classificazione di genere e, proprio per questo, crea una piacevole sensazione di essere trasportati. Registrato al MARS Studio nella regione dell’Eifel, il lavoro è una celebrazione psichedelica dell’andare avanti, tra movimento e pausa, tra lavatrice e corno francese.

BACKENGRILLEN – “Backengrillen”

[Svart Records]

jazz-punk, post-hardcore

“La musica dei Backengrillen è un inno al caos e alla distruzione. L’idea di base è quella di prendere un riff death/doom metal o noiserock e suonarlo fino a quando non perde significato, per poi farlo a pezzi come un gatto famelico farebbe con un topolino di bosco. È pieno zeppo dell’odio verso se stessi tipico della provincia di Västerbotten, da cui provengono i membri della band. Il disco è stato scritto un giovedì durante la loro prima prova in assoluto, suonato dal vivo un venerdì e registrato un sabato, quindi quello che state ascoltando è musica grezza, stupida, istintiva, suonata da esperti fornitori di hardcore punk, metal, free jazz, noise ecc. Il secondo disco è in lavorazione, meno stupido, più brutto. Restate sintonizzati e fanculo i porci“. Antifascista, antirazzista, death jazz in forma libera, in memoria di Lars Lystedt, Backengrillen arriva con nuove prospettive sul jazz. E sul punk. Jazz hardcore provocatorio ispirato da The Cramps, Little Richard, Albert Ayler, Polly Bradfield, Entombed, John Zorn, Misfits, Stooges, Lars Gullin, Can e molti altri.

<a href="https://backengrillen.bandcamp.com/album/backengrillen-2">Backengrillen by Backengrillen</a>

VICTORYLAND – “My Heart Is A Room With No Cameras In It”

[Good English]

indie-pop-rock

Victoryland è il progetto del musicista Julian McCamman con sede a Brooklyn. Il suo album di debutto, “My Heart Is A Room With No Cameras In It”, pubblicato il 23 gennaio 2026 dalla Good English, è un album pop-rock sperimentale trionfante, malinconico e, in definitiva, divertente. Il sound dell’album è il risultato di una collaborazione brillante e radiosa. A metà strada tra la produzione lo-fi e quella hi-fi, le canzoni hanno la lucentezza di un successo radiofonico mescolata alla distorsione e alle asperità di un demo casalingo. Ogni canzone conserva almeno un elemento della registrazione iniziale, mentre si sviluppa attorno ai loop e alle mezze canzoni che Julian ha messo insieme. “My Heart” affronta temi pesanti (amore, disconnessione, frustrazione sessuale, vuoto, ecc.), ma il messaggio finale del disco riguarda la natura purificatrice della musica pop.

IMMATERIALIZE – “Perfect”

[Angel Tapes]

indie-pop, dream-pop

“Perfect” è un album di debutto composto da nove tracce, che spazia tra atmosfere atemporali e riferimenti ipermoderni. Ogni traccia nasconde un lavoro interiore con strati di voci elaborate e una produzione eterea.

AL DOUM & THE FARYDS – “Ipnagogico”

[Black Sweat / La Tempesta]

psichedelia

Collettivo milanese che da oltre un decennio porta avanti una delle ricerche più radicali della psichedelia italiana. Registrato al Guscio Recording Studio, il disco nasce da improvvisazioni, idee in viaggio e un processo comunitario che trasforma il caos vitale della band in un linguaggio personale. Voci scolpite, fiati in corsa, percussioni rituali e chitarre lisergiche compongono un flusso continuo tra afro, modal jazz e visioni analogiche. Un viaggio sospeso tra sogno e concentrazione, da ascoltare come un unico respiro.

THE JUST JOANS – “Romantic Visions of Scotland”

[Fika Recordings]

indie-pop

Il nuovo album dei Just Joans, “Romantic Visions of Scotland”, ritrova la band di Glasgow nella sua caratteristica forma malinconica, abbinando un indie pop sgangherato a acute osservazioni sulle cadute romantiche e le delusioni quotidiane, il tutto accompagnato dal sarcastico umorismo scozzese dei fratelli David e Katie Pope, i cui testi ironici e le voci sincere rimangono al centro del sound distintivo della band. Le canzoni si basano su esperienze personali di fallimenti banali, amari rimpianti e opportunità mancate che compongono una vita insignificante. I temi ricorrenti della nostalgia per un’epoca passata e la paura di essere abbandonati da amanti, amici e colleghi sono presenti in tutto l’album. Dal punto di vista musicale e dei testi, la band si ispira ai Kinks dell’era “Village Green”, con riferimenti ai Television Personalities, agli Smiths e ai Dolly Mixture.

RITUAL ARCANA – “Ritual Arcana”

[Heavy Psych Sounds]

stoner, doom

“Ritual Arcana” è il primo album omonimo realizzato grazie al potere di tre elementi. Un calderone di doom, hard rock e soprannaturale, questo album rivoluzionario è un rituale, una discesa, una morte, una resurrezione e un risveglio cosmico. Una forza sonora composta da tre elementi: la sacerdotessa SharLee LuckyFree al basso e alla voce (ex Moth), il leggendario padrino del doom Scott WINO Weinrich alla chitarra (The Obsessed, Saint Vitus, Spirit Caravan) e il pirata Oakley Munson alla batteria (The Black Lips).

<a href="https://heavypsychsoundsrecords.bandcamp.com/album/ritual-arcana-ritual-arcana">RITUAL ARCANA – Ritual Arcana by HEAVY PSYCH SOUNDS Records</a>

FAZED ON A PONY – “swan”

[Meritorio]

indie-rock

Fazed on a Pony è il progetto discografico alt country/indie rock del cantautore neozelandese Peter McCall. “swan” è il suo secondo album completo. In “swan” McCall canta con immediatezza emotiva, calore e arguzia il vivere onestamente di fronte all’inevitabile incertezza e delusione. Il mix di umorismo ironico, sincerità e istinto melodico di McCall ha portato a paragoni con MJ Lenderman, David Berman e Sparklehorse. Tuttavia, Fazed on a Pony vive nella sua estetica e nel suo sound antitetici. Dal punto di vista sonoro, “swan” vede Fazed on a Pony espandersi dal rock indie melodico in stile Pavement delle precedenti pubblicazioni per includere pedal steel, violino, drum machine e sintetizzatori. Nonostante la diversità di stili, l’album è radicato nei tratti distintivi della musica di McCall: linee di chitarra allegre e orecchiabili al servizio della canzone, abbinate ad arrangiamenti che risultano allo stesso tempo confortevoli e sorprendenti. Laddove i testi raccontano una storia triste, la musica tradisce che alla fine tutto potrebbe andare bene.

PVA – “No More Like This”

[It’s All For Fun]

elettronica

“No More Like This” esplora temi quali desiderio, gioco, devozione, sottomissione, ripetizione e riflessione, incentrati sull’idea di impronta…il segno indelebile che le persone e le esperienze lasciano su di noi. È un richiamo all’alba, che raggiunge il cielo, con personaggi spesso intrappolati tra repressione e liberazione, che galleggiano sulla superficie di qualcosa di più grande. Questo disco approfondisce la repressione come rifiuto dell’autenticità. Riflette su come ricordiamo in modo errato e rimaniamo incerti su ciò che è vero o reale. Immerso nelle acque dei desideri altrui, l’album chiede: cosa desideriamo veramente? Come possiamo sapere qual è il desiderio autentico? Dal punto di vista sonoro, l’album fonde trip hop, elettronica, alternative, techno e indie, traendo ispirazione da artisti come MF Doom, Massive Attack e The Knife. Questa ricca fusione crea un’atmosfera ricca di texture che rispecchia i temi dell’impronta e della trasformazione.

ANDREA CASALE – “A Nightwalk on a Sunny Road”

[045 Records]

art-rock, prog

Prodotto da Francesco Ambrosini (alias Duck Chagall) del collettivo psichedelico C+C=Maxigross, il nuovo lavoro di Andrea Casale è un originale secondo album a cavallo tra art-rock alla Peter Gabriel e David Sylvian, prog contemporaneo e sonorità eleganti care a Bon Iver e Kings Of Convenience.

SKY VALLEY MISTRESS – “Luna Mausoleum”

[New Heavy Sounds]

stoner, hard-rock

Il nuovo album della band inglese è pensato come colonna sonora di un viaggio verso la luna. La pilota Kayley “Hell Kitten” Davies e il comandante Max “Leather Messiah” Newsome viaggiano in direzione della Sonic Stratosphere ascoltando hard rock degli anni ’70 e alternative dei 90s. Il duo si muove tra stoner del deserto e doom dai riff rocciosi, guidati dall’incredibile potenza della voce soul-psych di Kayley, chitarre fuzz, organi, vere orchestre e un coro di bambini. Attorcigliando influenze di Queens of the Stone Age e Portishead e passando da cori gospel di dimensioni spiritualizzate all’heavy swing dei Sabbath, con un suono veloce come la luce si muovono tra le loro orbite influenti per creare un classico moderno che è completamente loro.

JO PASSED – “Away”

[Youth Riot]

indie-rock

Jo Hirabayashi, cantante, compositore, polistrumentista e produttore dietro il progetto canadese Jo Passed, è più vivo che mai, anche se il suo secondo album, “Away”, ha richiesto otto anni per vedere la luce. Non si può, o non si dovrebbe, affrettare le cose buone, e questa raccolta di 11 brani indie rock stratificati è quanto di più sincero e reale si possa immaginare. Con il suo LP di debutto del 2018 “Their Prime” (Sub Pop) ormai alle spalle, “Away” mostra Hirabayashi al massimo della sua creatività ed è il culmine di un percorso lungo e arduo, durante il quale ha sofferto di burnout e ansia, scartando varie versioni prima di arrivare alla versione finale. “Away è un disco di processo, che parla dell’elaborazione, del processo di creazione musicale e del processo di navigazione nella propria psiche“, osserva. Incentrate sul percorso di salute mentale e sul recupero di Hirabayashi tra un’uscita e l’altra, le canzoni di “Away” spaziano dall’esistenziale al profondamente personale, tutte con un tocco leggero ed esplorate attraverso un suono intricato e dinamico che potrebbe essere nato se Elliott Smith avesse suonato con Brian Eno negli anni ’70. Il risultato è un album simile a un dipinto a impasto, stratificato in modo denso e poi raschiato e smaltato.

PELICAN – “Ascending” EP

[Run For Cover]

metal

I Pelican hanno ora ripubblicato un EP di quattro brani dell’era “Flickering Resonance” in formato 12″. I fan dei Pelican riconosceranno gli ultimi due brani, “Adrift” e “Tending the Embers”, che sono stati pubblicati in formato digitale nel 2024 ed erano disponibili fisicamente solo su un numero limitato di cassette. Questo 12“ contiene anche una versione vocale del singolo principale di “Flickering Resonance”, “Cascading Crescent”, con Geoff Rickly dei Thursday. Questa versione del brano era precedentemente disponibile solo su un numero limitato di 7″, quindi questa è la prima volta che verrà pubblicata in formato digitale e resa ampiamente disponibile in formato fisico. Il brano che dà il titolo all’EP, “Ascending”, è stato registrato più o meno nello stesso periodo di “Flickering Resonance”, ma è stato escluso dall’album perché sembrava avere una sua identità distinta. Riunire questi 4 brani in un unico EP rafforza ulteriormente l’idea che l’approccio senza regole dei Pelican sia alla base di ciò che rende i Pelican un pilastro in tutti i generi che esplorano.

BLOODY HEAD – “Bend Down and Kiss the Ground” EP

[Wrong Speed]

indie-rock

Nuove trasmissioni da Nottingham. Il seguito di “Perpetual Eden” del 2024 vede i Bloody Head espandersi e catturare su disco la vastità cosmica dei loro concerti dal vivo. Dopo aver trovato il loro Perpetual Eden e averlo poi visto regredire violentemente, i Bloody Head tornano con una nuova trasmissione dedicata all’oscillazione del pendolo e al giro della grande ruota. La grande ruota gira, le stagioni cambiano, noi cambiamo e tutto continua a girare…ellittico, sbilanciato, senza centri stabili, l’intera giostra che gira, si dissolve e si coagula, perpetuamente. Una massa/caos tentacolare che trasuda e oscilla da una pesantezza sanguinaria alla riflessione meditativa, al delirio inquietante e viceversa, finendo in un totale collasso sonoro.

<a href="https://bloodyhead.bandcamp.com/album/bend-down-and-kiss-the-ground">Bend Down And Kiss The Ground by bloody head</a>

DRAAG – “Miracle Drug” EP

[Smokling Room]

shoegaze, elettronica

L’anno scorso, i Draag avevano pubblicato il memorabile EP “Actually, the quiet is nice”. La band di Los Angeles è tornata ora con un altro EP, questa volta intitolato “Miracle Drug”. Il brano che dà il titolo all’EP è un mix di shoegaze e screamo. Il cantante Adrian Acosta dice: “Vivere con una malattia autoimmune è una lotta quotidiana invisibile. Alcuni giorni vorresti un farmaco miracoloso per sfuggire a quella che sembra una prigione nel tuo corpo. Ma non dai la tua salute per scontata. E impari ad apprezzare profondamente la vita e i momenti semplicissimi. Sento che questo mi ha dato una visione nitida di ciò che conta davvero.”

NAT SHAHEEN – “My Horse Will Win the Race” EP

[Candlepin]

slowcore

“My Horse Will Win The Race” è un EP di sei brani della cantante Nat Shaheen, nata a Los Angeles e residente a Brooklyn, che segue il suo album di debutto “The Fool”. Queste canzoni personali e di straordinaria bellezza ti fanno entrare nella mente e nel mondo di Nat, con strumentali onirici che accompagnano la sua voce leggera ma potente e testi incisivi che parlano di amicizia, perdita e cambiamento.

<a href="https://candlepinrecords.bandcamp.com/album/my-horse-will-win-the-race">My Horse Will Win The Race by Nat Shaheen</a>