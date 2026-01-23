Si rivedono gli Hallan, che tornano con “DNA”, un brano accattivante, intenso e personale, pubblicato in modo indipendente con il supporto di Wipeout Publishing.

Il brano è una lettera d’amore vulnerabile e sobria ai genitori e alla famiglia, plasmata dai ricordi d’infanzia, dalle riflessioni notturne e dalla silenziosa consapevolezza della mortalità sempre in agguato. Mentre i precedenti singoli dei Hallan esploravano narrazioni taglienti e riferimenti letterari, “DNA” trova la sua forza nell’intimità e nell’esplorazione della memoria. La canzone esplora i ricordi d’infanzia, i rimpianti e l’immagine dei propri genitori che guardano la TV in una casa vuota in cui non si vive più.

“DNA è un sentito ringraziamento ai nostri genitori e racchiude tutti quei sentimenti che vorremmo condividere ma che a volte non riusciamo a esprimere a parole. Continuiamo a essere grati nei loro confronti e ad apprezzare ogni momento. Teniamoli nei nostri pensieri quando ci guardiamo allo specchio del bagno in quell’ora mistica e magica“.

Quello che abbiamo tra le mani è un brano dal gusto musicale quasi epico sebbene, come abbiamo visto, nel testo tocchi argomenti molto delicati e personali. L’andamento post-punk intenso e incalzante è potenziato da questo synth che si sposa alla perfezione con le chitarre, per esaltarsi in un ritornello travolgente a dire poco. Una canzone che entra subito in testa fin dal primo ascolto.

