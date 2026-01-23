“Let Me Go” parla del dilemma “essere o non essere” di una relazione segreta: amare qualcuno che ti stringe a sé nell’oscurità ma ti tiene a distanza alla luce del giorno. È una canzone indie pop dal taglio acustico, che si evolve da una confessione sussurrata a un finale etereo.

Una canzoche si mu8ove in punta di piedi, chitarra e voce, con un forte gusto intimo e personale, ma poi ecco quel piano finale che arricchisce la canzone e la rende quasi vicina a una sensibilità dream-pop. Una canzone malinconica e decisamente suggestiva, ricca di fascino e introspezione.





Libby Ember è una cantautrice di Montreal la cui musica fonde una narrazione introspettiva con influenze indie-folk e pop. Cresciuta in una famiglia di musicisti, ha iniziato a studiare canto all’età di 8 anni e ha continuato ad affinare la sua arte per oltre un decennio. Durante la pandemia, Libby ha imparato da sola a suonare la chitarra e ha iniziato a comporre le sue canzoni, traendo ispirazione da artisti come Phoebe Bridgers e Lizzy McAlpine.

