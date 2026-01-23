credit: press

Muscolosi e carichi, come se fossiamo ancora in zona grunge anni ’90, ma con lo sguardo anche a pulsioni shoegaze nemmeno troppo velate: ecco i NODAY. Il loro primo singolo si intitola “30 gradi” ed esce per l’etichetta Dear Gear Records e Shore Dive Records, anticipando un EP di prossima pubblicazione.

Grinta, potenza e carezze, un dualismo che conquista; una batteria che picchia solida, ma anche frangenti assolutamente eterei e slabbrati che ci portano nel mondo del sogno, in una zona eterea in cui ci sembra di fluttuare, prima che la band, bruscamente ,ci riporti alla realtà, con la concretezza melodica e il gioco (riuscito) delle doppie voci.

La band descrive così il brano: “una fotografia spietata e intima delle relazioni moderne che si sgretolano nel silenzio. Racconta l’erosione lenta del legame tra due persone che un tempo si scaldavano a vicenda e che ora convivono in un freddo emotivo costante, nonostante ‘trenta gradi fuori’“.

Occhi aperti, perché qui siamo sicuri ne sentiremo delle belle…

