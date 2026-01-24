Cat Power festeggia il ventesimo anniversario del suo album “The Greatest“, con un EP di tre brani, “Redux”.
“The Greatest” è stato settimo album in studio di Cat Power.
“Redux” presenta una felice interpretazione dell’iconico brano di Prince “Nothing Compares 2 U”, registrato in omaggio al grande chitarrista Teenie Hodges, membro della Memphis Rhythm Band con cui Marshall aveva stretto un forte legame prima della sua scomparsa nel 2014.
L’EP include inoltre una registrazione del classico di James Brown, “Try Me”, nonché una versione rivisitata di “Could We” della stessa Marshall.