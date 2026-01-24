Gli Oneida torneranno in Italia a maggio.

La band experimental rock di Brooklyn presenterà il suo album più recente, “Expensive Air“, uscito a luglio 2024 via Joyful Noise Recordings.

Saranno ben cinque le loro date nel nostro paese previste per giovedì 12 all’Azienda Agricola Giuseppe Maggiori di Colleredo di Monte Albano (UD), mercoledì 13 allo Spazio Teatro 89 di Milano, giovedì 14 alla Darsena Live Music di Castiglione Del Lago (PG), ve nerdì 15 al Circolo Dong di Macerata e sabato 16 al Colorificio Kroen di Verona.

Non conosciamo ancora i dettagli delle prevendite per i live friulano e per quello umbro, mentre i biglietti dello show marchigiano e di quello veneto si possono trovare su ‘Diyticket.it’ a 22 € + d.p. (MC) e a 16,22 € + d.p. (VR) e quelli per il concerto lombardo sono già disponibili su ‘Dice.fm‘ a 15 € (in early bird).