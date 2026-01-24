I Franz Ferdinand hanno realizzato una cover di “You Should Not Be Doing That” degli Amyl & The Sniffers.

La band scozzese è apparsa nel programma “Like A Version” di triple j, dove ha eseguito il brano.

“È una canzone davvero molto bella“, ha detto, con il bassista Bob Hardy che ha aggiunto “è una bomba” in un’intervista dopo la loro esibizione.



“Mi mette di ottimo umore ogni volta che la ascolto“, ha detto Kapranos. “È fantastico quando vedi una band e tutto ciò che producono sembra essere ancora migliore di ciò che hanno fatto in precedenza. È uno di quei riff che avrebbero dovuto esistere da sempre, come se fossero sempre stati lì. È davvero fantastico. Il testo di Amy è così bello, è così essenziale, aperto e cupo allo stesso tempo“.

Parlando della loro interpretazione personale, Kapranos ha aggiunto: “Sapevo che non sarei mai stato in grado di cantare come Amy [Taylor]: abbiamo personalità diverse, voci diverse, accenti diversi, modi diversi di farlo. Per me, si trattava più che altro di sintonizzarmi con l’energia“.

Ricordiamo che Amyl and The Sniffers saranno al Castello San Giusto di Trieste il 7 agosto. Biglietti QUI.