I Def Leppard hanno pubblicato il nuovo singolo “Rejoice”. Il brano anticipa il ritorno dei Def Leppard a Las Vegas per il loro Def Leppard: Live at Caesars Palace The Las Vegas Residency che prenderà il via il 3 febbraio 2026.

Il cantante Joe Elliott ha dichiarato: “Questa canzone è stata un viaggio incredibile dall’idea alla realizzazione. Un giorno ho detto a Phil [Collen]: ‘Ho questa idea per un testo in cui il narratore è al fondo del baratro e vuole risalire a un livello più alto. Hai un brano musicale che potrebbe adattarsi a questo?’ E lui ha risposto: ‘In effetti sì, ce l’ho’”.



Il chitarrista Phil Collen aggiunge: “Avevo questo riff, questa idea per una canzone già da un po’ di tempo, quindi quando Joe è venuto da me ho creato questo loop di batteria basato su un suono tribale che si adattava perfettamente all’altro arrangiamento che avevo. L’ho mandato a Joe ed è stata una magia: lui ci ha cantato sopra direttamente. Ed è così che è nata la canzone. Poi l’abbiamo data a Ronan [McHugh], che ha creato un loop di batteria con suoni diversi. Tutto ha iniziato a prendere forma e il risultato è stato un canto potente. Ci piace moltissimo. Per noi è hard rock. Ha un po’ più di grinta rispetto alle cose che abbiamo fatto finora. È quasi magico“.



I Def Leppard, tra giugno e luglio, saranno in tour nel Regno Unito e in Europa, nessuna data italiana prevista.