Viaggiano che è un piacere i deliziosi Synthetic Friend che arrivano dal Canada. Piacevolissime trame indie-pop che si fanno tanto frizzanti quanto anche morbide e gentili. Se “Potion Seller” infatti ci mostra il lato più intimo e raccolto del gruppo, ecco che le successive canzoni invece sono solari, freschissime e briose, sopratutto l’accattivante “Baby, You’re My Microwave”.

In realtà anche “Renovations” potrebbe sembrare sbarazzina, riportandoci a certi frangenti musicali di Illuminati Hotties, ma il testo è ispirato a un lutto e sicuramente non tutto è così allegro come potrebbe indicarci il sound.

Anche “Nanaimo” potrebbe abbracciare un taglio più avvolgente e riflessivo, ma a metà ecco che tutto cambia registro e sembra iniziare un nuovo brano con una melodia favolosa e un finale che potremmo definire epico.

4 ottime canzoni.

Synthetic Friend: Bandcamp