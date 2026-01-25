Credit: Press

Abbiamo conosciuto Gia Ford qualche anno fa grazie alla nostra rubrica “Brand New”.

La musicista nativa di Sheffield, che abbiamo intervistato nel 2023, nel frattempo ha pubblicato, via Chrysalis Records, il suo primo LP, “Transparent Things”, uscito nel 2024.

In attesa di un imminente nuovo album, l’inglese condivide il nuovo singolo “How Do I Reply”, accompagnato da un video diretto da Melanie Lehmann.

Con la batteria e il pianoforte in primo piano, “How Do I Reply?” è la sua canzone più pop fino ad ora, con un’aria spavalda influenzata dagli anni ’60 e un ritornello indimenticabile con la domanda perfetta per iniziare l’anno: quando l’universo pone grandi domande, “come rispondo?“.