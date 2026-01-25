Credit: Press

St. Arnaud è iniziato come il progetto del canadese Ian St. Arnaud dopo la morte del suo amico e collaboratore Luke Jansen.

Dopo aver pubblicato due LP, “The Cost Of Living” (2019) e “Love And The Front Of Lawn” (2022), ora il musicista di Edmonton, Alberta espande i St. Arnaud trasformandoli in una band vera e propria per realizzare il suo omonimo terzo LP, in arrivo nei prossimi mesi via Corbova Bay Records.

“St. Arnaud” è il primo disco a rappresentare appieno il sound e l’alchimia della band. Pubblicato inizialmente come tre singoli deluxe e successivamente come album completo, il progetto tratta ogni uscita come un movimento musicale, raggruppando i brani in base alla modalità di produzione piuttosto che al genere. Attingendo al fascino chiassoso del folk degli anni ’70 e a pietre miliari del power-pop come Jonathan Richman & The Modern Lovers, il disco fonde ritornelli pop, lirismo sardonico ed energia collaborativa nell’opera più ampia di St.Arnaud fino ad oggi.

Il nuovo singolo si chiama “Love You (For Real)” e lo potete ascoltare qui sotto.

Il brano gode di un’incredibile dolcezza, di un’atmosfera molto rilassata e di un certo romanticismo oltre che di ottimi arrangiamenti di fiati e di delicati e nostalgici toni soul: perfetto per essere ascoltato prima di dormire!

