credit: Future Pilot Art / Sushil K Dade

Gli scozzesi Radhika, band composta da Radhika Meera Dade (voce/chitarra), Sushil K Dade/Future Pilot AKA (basso, elettronica) ed Eric MacDonald (tastiere, elettronica/loop di batteria), festeggiano l’ingresso nella Glass Modern con un assaggio del loro prossimo album “Cine Pop”.

“Starry Eyes”, che vede la partecipazione speciale di Gerard Love (voce, chitarra acustica/pianoforte) e Mitch Mitchell (corista), era stata precedentemente pubblicata come flexi-disc trasparente verde, ormai introvabile, ma ora è disponibile per la prima volta in formato digitale.

Radhika dice del singolo: “Stavo guardando alcune vecchie foto in bianco e nero con mia nonna Soma e lei mi ha detto con voce dolce ‘Mi manca mia madre’. Questo delicato scambio intergenerazionale è stato il punto di partenza per Starry Eyes. Le parole ‘la tua disintegrazione è una ninna nanna cosmica’ racchiudono l’essenza della canzone, che esplora il passaggio delle anime nell’aldilà“.

La musica di Radhika trae ispirazione dai film di David Lynch, dalle sue origini indiane e da altri artisti pop come Cocteau Twins, Broadcast, Felt, Strawberry Switchblade e The Go-Betweens.

“Starry Eyes” segue il singolo di debutto di Radhika “Future Me”.