credit: Antonietta Dicorato

Dopo il primo estratto “Ora sono un lago”, title track dell’album in uscita il 6 marzo 2026 per Maple Death Records, Bono / Burattini presentano il nuovo singolo “Acrobata”.

“Acrobata” guarda al minimalismo di Steve Reich e plasma ripetizione e ossessione ritmica tenendo a mente le vertiginose immagini mentali suscitate dalle parole di Patrizia Cavalli: “Mi dicono anche che ero bella da ragazza ma io non me ne sono mai accorta. Ecco, forse sono stata felice ma non me ne sono accorta. Forse è stato un godimento oggettivo, quello della mia bella giovinezza, ma non soggettivo. Non c’ero e dunque non ho vissuto. A volte si vivono intere vite senza esserci’“.

Il disco “Ora Sono Un Lago” è stato rifinito con maestria da Francesco Donadello, ingegnere del suono già premio Grammy (al lavoro con Hildur Gudnadottir, Johann Johannsson, Thom Yorke, David Sylvian, Ben Frost, Nils Frahm), garantendo a Francesca Bono (voce, performer, anima degli Ofeliadorme e del progetto Donnacirco) e Vittoria Burattini (batterista iconica e membro storico dei Massimo Volume) la totale autonomia per sondare rotte sonore inedite rispetto al celebrato esordio “Suono In Un Tempo Trasfigurato”.