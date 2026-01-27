Éric Cantona ha annunciato il suo album di debutto in studio, “Perfect Imperfection”, svalndo il brano “On Se Love”.
Il disco sarà pubblicato in tutto il mondo il 13 marzo tramite Barclay (Universal Music France) e Fontana, ed è già disponibile per il pre-order.
L’ex calciatore ha scritto e composto otto delle undici tracce dell’album. Le restanti tracce, “Avoir le choix” e “Perfect Imperfection”, sono state scritte in collaborazione con Johan Dalgaard, mentre “Droigts” è stata composta da Gaëtan Roussel.
L’uscita di “Perfect Imperfection” segue il tour “Cantona Sings Eric” di Cantona, che ha incluso un concerto tutto esaurito all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra.
Tracklist:
Avoir le choix
On Se Love
Let’s Hope
Perfect Imperfection
Droigts
Les Déchirures
We’ll Believe In Ourselves
Que Je Travestis
We Drive
Of The Sun
À La Gorge Des Loups