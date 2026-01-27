Éric Cantona ha annunciato il suo album di debutto in studio, “Perfect Imperfection”, svalndo il brano “On Se Love”.

Il disco sarà pubblicato in tutto il mondo il 13 marzo tramite Barclay (Universal Music France) e Fontana, ed è già disponibile per il pre-order.

L’ex calciatore ha scritto e composto otto delle undici tracce dell’album. Le restanti tracce, “Avoir le choix” e “Perfect Imperfection”, sono state scritte in collaborazione con Johan Dalgaard, mentre “Droigts” è stata composta da Gaëtan Roussel.

L’uscita di “Perfect Imperfection” segue il tour “Cantona Sings Eric” di Cantona, che ha incluso un concerto tutto esaurito all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra.

Tracklist:



Avoir le choix

On Se Love

Let’s Hope

Perfect Imperfection

Droigts

Les Déchirures

We’ll Believe In Ourselves

Que Je Travestis

We Drive

Of The Sun

À La Gorge Des Loups