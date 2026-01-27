Takahiro Kyono, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Gli Earth tornavano oggi in Italia per quella che sarebbe dovuta essere la prima delle loro due date nel nostro paese (la seconda è prevista al Circolo Magnolia di Segrate (MI) domani sera).

La storica band post-rock dello stato di Washington guidata da Dylan Carlson ha chiesto di rimuovere una bandiera palestinese presente nel locale, ma il TPO si è rifiutato, così gli Earth hanno deciso di cancellare il live (organizzato da Hardstaff Booking e dal Freakout Club), come riporta The New Noise.

Chi è di Bologna o ha frequentato il TPO sa come il noto centro sociale di Via Casarini sia schierato politicamente e quanto sia attivo a favore delle classi più bisognose e deboli: non è quindi una novità la loro battaglia a favore del popolo palestinese e la presenza della bandiera all’interno della venue non deve sorprendere.

Gli statunitensi, invece, hanno ribadito, attraverso una storia sul profilo Instagram di Carlson, che la colpa della cancellazione del concerto è solo del locale.

Siamo ovviamente in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di tutte le parti coinvolte, ma allo stesso tempo rimaniamo delusi dall’atteggiamento della band americana.