Gli Earth tornavano oggi in Italia per quella che sarebbe dovuta essere la prima delle loro due date nel nostro paese (la seconda è prevista al Circolo Magnolia di Segrate (MI) domani sera).

La storica band post-rock dello stato di Washington guidata da Dylan Carlson ha chiesto di rimuovere una bandiera palestinese presente nel locale, ma il TPO si è rifiutato, così gli Earth hanno deciso di cancellare il live (organizzato da Hardstaff Booking e dal Freakout Club), come riporta The New Noise.

Chi è di Bologna o ha frequentato il TPO sa come il noto centro sociale di Via Casarini sia schierato politicamente e quanto sia attivo a favore delle classi più bisognose e deboli: non è quindi una novità la loro battaglia a favore del popolo palestinese e la presenza della bandiera all’interno della venue non deve sorprendere.

Gli statunitensi, invece, hanno ribadito, attraverso una storia sul profilo Instagram di Carlson, che la colpa della cancellazione del concerto è solo del locale.

Siamo ovviamente in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di tutte le parti coinvolte, ma allo stesso tempo rimaniamo delusi dall’atteggiamento della band americana.