A tre anni di distanza da “Smalltown Stardust“, King Tuff tornerà il prossimo 27 marzo, via MUP Records / Thirty Tigers, con il suo sesto LP, “Moo”.

Registrato con lo stesso Tascam 388 multi-track usato per il suo debutto “For Dead”, il disco è stato prodotto dallo stesso Kyle Thomas.

“Moo” sembra portare il musicista verso suoni più garage rispetto al suo lavoro precedente, come dimostra anche il nuovo singolo “Twist On A Train”.

Lo statunitense dice del brano:

Ho scritto e registrato l’intera canzone nel giro di poche ore, il che era praticamente l’opposto di come avevo lavorato al computer. Passare ore a spostare forme d’onda come uno zombie, comporre voci, ripensarci, cercare di rendere le cose meno piatte, cercare di far suonare bene qualsiasi cosa, mi ha richiesto mesi. Ma qui sul nastro era molto più vivo. Più simile alla pittura o al collage. Più simile al fare musica vera e propria. Ogni mia mossa era perfetta, come incollata con la supercolla. Era facile. Era pura gioia.