Già tempo di nuovo album per i sempre prolifici Motorpsycho che annunciano “The Gaia II – Space Corps“, in uscita il 23 marzo. La tracklist fa da apripista.

Le note stampa ci dicono cosa andremo a sentire:

“The Gaia II Space Corps” è un album di brani che non suonano proprio come heavy metal o hard rock, ma che chiaramente cercano di raggiungere alcune delle stesse qualità. È musica post-psichedelica, pre-metal, e probabilmente è quanto di più vicino a un vero e proprio album di “hard rock classico” i Motorpsycho potranno mai arrivare. “The Gaia II Space Corps” è un album breve, conciso, accattivante ed emozionante. La strumentazione è composta principalmente da chitarre, chitarre e ancora chitarre, ma c’è anche un bel po’ di canto e persino qualche suono di tastiera qua e là. Ma soprattutto si tratta di musica per chitarra che…beh, spacca! Alla grande!



Tracklist:



Fanny Again, Or?

The Great Stash Robbery

TSMcR

The Hornet

The Gaia ll Space Corps

The Oracle

Black As Night