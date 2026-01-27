Già tempo di nuovo album per i sempre prolifici Motorpsycho che annunciano “The Gaia II – Space Corps“, in uscita il 23 marzo. La tracklist fa da apripista.
Le note stampa ci dicono cosa andremo a sentire:
“The Gaia II Space Corps” è un album di brani che non suonano proprio come heavy metal o hard rock, ma che chiaramente cercano di raggiungere alcune delle stesse qualità. È musica post-psichedelica, pre-metal, e probabilmente è quanto di più vicino a un vero e proprio album di “hard rock classico” i Motorpsycho potranno mai arrivare. “The Gaia II Space Corps” è un album breve, conciso, accattivante ed emozionante. La strumentazione è composta principalmente da chitarre, chitarre e ancora chitarre, ma c’è anche un bel po’ di canto e persino qualche suono di tastiera qua e là. Ma soprattutto si tratta di musica per chitarra che…beh, spacca! Alla grande!
Tracklist:
Fanny Again, Or?
The Great Stash Robbery
TSMcR
The Hornet
The Gaia ll Space Corps
The Oracle
Black As Night