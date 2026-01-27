La band art-rock londinese guidata dalla frontwoman Sophie Harris annuncia l’atteso debutto con “Johnny’s Dreamworld“, il disco in arrivo l’1 maggio, il culmine del percorso di Modern Woman dai primi ed intimi progetti di scrittura di Harris ad una band in grado di fondere post-punk, avanguardia e folk tradizionale in una forza live di dinamica ed originalità.
Ad anticipare l’album, il singolo “Dashboard Mary”, che cattura la discesa dopo una sensazione di fuga, una narrazione che si dipana gradualmente verso un climax estatico. “Questa è una canzone che volevo scrivere come un film. Volevo affrontare la sensazione ‘del mattino dopo’, delle decisioni prese durante quel momento di euforia, la sera prima” spiega Harris.
Evocativa, potente, intensa, con questa esplosione sonoro nel finale che viene preparata benissimo durante tutto un brano in cui la tensione emotiva si fa altissima.
Nel profondo, “Johnny’s Dreamworld” esplora, ci dic ono le note stampa, la strana poesia nascosta nell’ordinario, con testi intrisi di dettagli letterari ed atmosfere liriche che traggono ispirazione dal fascino per il lato oscuro del quotidiano e dalle contraddizioni dell’essere donna.
