Credit: Danny Clinch

Bruce Springsteen piazza la nuova canzone “Streets of Minneapolis”. Il brano descrive lo scontro tra l’ICE e i manifestanti e ricorda la morte di Renee Good e Alex Pretti.

In una dichiarazione, Springsteen ha scritto:

Ho scritto questa canzone sabato, l’ho registrata ieri e l’ho pubblicata oggi in risposta al terrore di Stato che sta colpendo la città di Minneapolis. È dedicata alla popolazione di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini immigrati e alla memoria di Alex Pretti e Renee Good.

Rimanete liberi