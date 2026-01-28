Credit: Emilia Spitale

Gli Sprints, in procinto di partirte per un tour americano, hanno reinterpretato il classico dei Le Tigre “Deceptacon”.

La frontwoman della band irlandese, Karla Chubb, dice…

“Non credo che esista una donna al mondo che suoni la chitarra e non sia stata ispirata da Kathleen Hanna. ‘Deceptacon’ è un classico dance punk, un punto fermo nel nostro tour bus e una cover che inserivamo nei nostri set ai festival per divertirci. Quale modo migliore per celebrare il nostro ritorno negli Stati Uniti e onorare il nostro amore per il punk americano se non pubblicare la nostra piccola interpretazione di ‘Deceptacon’?“.