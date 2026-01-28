A distanza di quasi quattro anni dall’uscita di “How To Be A Person Like Other People“, gli Embrace torneranno il prossimo 12 giugno, via Cooking Vinyl, con il loro nono LP, “Avalanche“.

Il frontman Danny McNamara spiega:

Abbiamo realizzato questo album con un’idea molto semplice: la gioia vera, profonda e sincera non risiede nei grandi momenti drammatici che tutti noi siamo stati educati a perseguire. Non risiede in obiettivi enormi e irraggiungibili o in risultati impressionanti che cambiano la vita. Risiede nei piccoli, quasi invisibili lampi di magia che si verificano quando rallenti e vivi davvero il momento. Nei testi ho cercato di catturare quei piccoli momenti magici. Ironia della sorte, ho passato gran parte della mia vita senza notarli, e quando finalmente l’ho fatto, sono arrivati tutti insieme: è stato piuttosto travolgente. Immagino sia per questo che il titolo AVALANCHE mi è sembrato così azzeccato.

C’è anche una profonda accettazione che permea l’intero disco: la vita è fragile, ridicola, bella, terrificante e breve, tutto allo stesso tempo. Una volta che lo accetti davvero, gran parte della pressione scompare. Non stavamo cercando di scrivere qualcosa di definitivo, o di riassumere tutto, o di fare una grande dichiarazione. Volevamo solo che le canzoni fossero sincere nel momento in cui sono state scritte. Ironia della sorte, meno cerchi consapevolmente di dire qualcosa, più finisci per dire. Mi sono tolto dai piedi. Forse in un modo che non avevo fatto dal primo album. Musicalmente, ciò significava scegliere il sentimento piuttosto che la perfezione. Volevamo che la musica suonasse umana, un po’ grezza, perché i piccoli momenti di magia non sono mai perfetti. Non li costruisci, semplicemente arrivano. E se presti attenzione, potresti catturare qualcosa di reale. Se sei fortunato. Dal punto di vista dei testi, non mi interessavano la distanza o l’ironia. Volevo scrivere partendo dalle emozioni – che fossero amore, panico, dolore, ossessione o speranza – e rimanere lì abbastanza a lungo da poter dire la verità. Molte delle canzoni vivono nella contraddizione, ma quella tensione mi sembrava onesta.

In sostanza, questo album nasce dalla consapevolezza che la vita non aspetta che tu sia pronto. Continua semplicemente ad andare avanti – e tu puoi scegliere se esserci o meno. Il cambiamento più grande in Avalanche è che abbiamo smesso di cercare di capire tutto. Questo album probabilmente pone più domande che risposte. Abbiamo lasciato che le canzoni rimanessero scomode. Abbiamo lasciato che dicessero “Non lo so”, “Ho paura” o “Questo potrebbe non essere mai abbastanza”. Ci è sembrato più onesto, aperto e crudo di qualsiasi cosa avessimo fatto prima.