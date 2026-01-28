Dopo quasi due anni di distanza dall’uscita del loro sophomore, “Fine Art“, i Kneecap torneranno il prossimo 24 aprile, via Heavenly Recordings, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Fenian“.

La band hip-hop di Belfast lo definisce come “una ponderata risposta a quelli che hanno cercato di zittirci“: composto da quattordici pezzi, “Fenian” vede le collaborazioni di Kae Tempest, Radie Peat e Fawzi.

Il gruppo nordirlandese scrive sui suoi canali social:

Realizzato con Dan Carey, un produttore con cui siamo onorati di aver lavorato. È un sound più sinistro… perché questi sono tempi sinistri. Ma anche ribelle e trionfante.

Hanno aggiunto: “Ispirato e orgogliosamente chiamato ‘Fenian’, che erano guerrieri nel folklore irlandese e in seguito un termine dispregiativo per gli irlandesi. Ora lo usiamo per chiamare tutti coloro che dicono la verità al potere.

Dopo 800 anni di colonizzazione, pensavano che la lingua irlandese sarebbe morta, ma non è stato così. Grazie al [gruppo di attivisti sociali] Muintir na Gaeltachta e a tutti i gaelici che si sono rifiutati di lasciare che la loro cultura e la loro lingua fossero distrutte. E kneecap è più o meno lo stesso… non siamo scomparsi. I Paddies sono tornati.