Neil Young ha regalato un anno di accesso gratuito (con rinnovo gratuito) al suo intero catalogo musicale al popolo della Groenlandia, attaccando Amazon, Jeff Bezos e Donald Trump. Di solito i fan, per accedere al catalogo dell’artista pagano da 24,99 a 99,99 dollari all’anno.

“Sono onorato di offrire un anno di accesso gratuito a neilyoungarchives.com a tutti i nostri amici in Groenlandia“, ha esordito Young. “Spero che la mia musica e i miei film musicali possano alleviare parte dello stress e delle minacce ingiustificate che state subendo da parte del nostro governo impopolare e, si spera, temporaneo. È mio sincero desiderio che possiate godervi tutta la mia musica nella vostra bella casa in Groenlandia, nella massima qualità. Questa è un’offerta di pace e amore“.

Young ha confermato che questo regalo include “tutta la musica che ho composto negli ultimi 62 anni“. Ha aggiunto: “Potrete rinnovare gratuitamente l’abbonamento finché rimarrete in Groenlandia. Speriamo che altre organizzazioni seguano il nostro esempio. AMATE LA TERRA. Neil”.

In un altro recente post del 23 gennaio, Young aveva criticato Amazon e Jeff Bezos. Young come sapete ha ritirato la sua musica da Amazon Music.

“Amazon è di proprietà di Jeff Bezos, un miliardario sostenitore del presidente. Le politiche internazionali del presidente e il suo sostegno all’ICE mi rendono impossibile ignorare le sue azioni. Se la pensate come me, vi consiglio vivamente di non utilizzare Amazon. Ci sono molti modi per evitare Amazon e sostenere i singoli americani e le aziende americane che forniscono gli stessi prodotti. Io l’ho fatto con la mia musica e chi la cerca può trovarla in molti altri posti. I negozi di dischi forniscono tutti i miei vinili e CD, mentre il mondo digitale offre molte alternative per acquistare la mia musica, se vi piace. La mia musica non sarà mai disponibile su Amazon, finché sarà di proprietà di Bezos. La mia posizione è purtroppo dannosa per la mia casa discografica nel breve termine, ma penso che il messaggio che sto inviando sia importante e chiaro“.

Young ha recentemente condannato anche Trump in un suo editoriale, esortando gli americani a “ribellarsi” dopo l’uccisione di Renee Good da parte dell’ICE in Minnesota: “Lui non sa nulla dell’amore. Non sa chi siete. Usate il vostro amore per la vita, il vostro amore reciproco, il vostro amore per i bambini, i loro e i nostri”.

Nel frattempo anche Moby ha esortato i fan a “smettere di sostenere le aziende schifose che appoggiano Donald Trump e l’ICE” in un nuovo post sui social media.

Il musicista ha condiviso lunedì 26 gennaio un video sui social media, in risposta all’uccisione di Alex Pretti da parte degli agenti dell’ICE a Minneapolis la scorsa settimana.

“La questione non è se dovremmo essere indignati e inorriditi da ciò che sta accadendo negli Stati Uniti, ma piuttosto cosa intendiamo fare al riguardo“, ha esordito nel video, prima di continuare dicendo alle persone che dovrebbero protestare poiché si tratta di un “diritto sancito dalla Costituzione” di cui godono, nonostante “Trump e la sua amministrazione stiano cercando di privarcene“. Oltre a protestare, ha anche consigliato alle persone di “smettere di sostenere le aziende spregevoli che appoggiano Trump e l’ICE” e di votare, “non solo alle prossime elezioni di medio termine, anche se sono molto importanti, ma in tutte le elezioni speciali che si terranno durante l’anno“.