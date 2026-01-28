Disponibile online su tutti gli store digitali “Fears” il nuovo singolo dei Frigidaire Tango. La band di Bassano del Grappa, nome di culto e punto di riferimento assoluto del panorama New Wave italiano, torna così sulle scene a distanza di oltre 15 anni dall’ultima pubblicazione, il disco “L’illusione del volo” (La Tempesta Dischi, 2009), e di 45 anni dal primo storico debut “The Cock” su Young Records del 1981.
Pubblicato su etichetta Psycolabel, “Fears” rappresenta l’anima più dark e irrequieta dei Frigidaire Tango.
“Fears” è anche il primo estratto dal nuovo album della band dal titolo “Modern Vintage Wave” in uscita ad aprile 2026: 10 tracce frutto di una selezione da una lista di 30 inediti registrati lungo l’ultimo decennio.