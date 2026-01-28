Credit: Guillame Dofour

Belli potenti questi francesi (eh sì, con la Francia si va sul sicuro!) Dewey, che piazzano la carica “Outside of the Lines” come biglietto da visita per mettere in mostra muscoli shoegaze ma un taglio che guarda anche agli anni 2000 e non solo ai cari ’90. Un brano nostalgico e potente, in bilico tra disperazione e ottimismo.





La nostalgia per la fine degli anni ’90 c’è, la percepiamo, ma fa piacere trovare anche la modernità, così come una nuova generazione di gruppi americani sta indicando, pensiamo a Wishy, Slow Pulp e Momma.

L’album di debutto del quartetto, “Summer On A Curb”, in arrivo il 13 febbraio, contiene 11 brani autoprodotti, ognuno dei quali è una dose concentrata di pop con chitarre eteree e fascino immediato, composti dal cantante e chitarrista Matthieu Berton. A quanto ci dicono le note stampa potremo triovare un mondo osnoro che va dai MBV ad Avril Lavigne. Troppo azzardato? Staremo a sentire. Intanto questo singolo ci piace assai!

Listen & Follow

Dewey: Instagram