Una delle nuove band chitarristiche più interessanti del Regno Unito, il brillante quartetto dei Florentenes, torna con il suo nuovo singolo “Madeline”.

Ancora una volta i ragazzi puntano tutto su carica travolgente, un guitar-rock senza respiro e melodie che arrivano dritte in teste, veicolate da una freschezza totale, figlia della loro giovane età.

I Florentenes si sono rapidamente costruiti una reputazione grazie alla loro scrittura tagliente, alle performance completamente live, alla loro abilità musicale e alle esibizioni che creano un legame istintivo con il pubblico.

Registrata con il leggendario produttore Dave Eringa “Madeline” è un altro passo avanti per una band che evoca l’energia inarrestabile dei Libertines e l’urgenza melodica degli Arctic Monkeys. Modelli chiari certo, ma non per questo pissiamo dire che manchi la personalità ai nostri giovincelli.

Il frontman William Train Smith spiega: “Madeline parla di quei momenti di casualità, connessione e lasciarsi trasportare dalla vita, dagli alti, dai dolori e dall’energia che deriva dal vivere semplicemente il momento“.

Occhi aperti quindi su una band che unisce l’urgenza dei primi Arctic Monkeys con il ritmo frenetico delle chitarre degli Strokes e la potenza del rock classico dei Who. Hanno le canzoni, l’atteggiamento e quel qualcosa in più indefinibile che li ha visti riempire i locali e stringere un forte legame con un pubblico in continua crescita.

E se il buon Eringa se ne esce con: “Questa è la band che l’industria musicale britannica stava aspettando, incredibilmente talentuosa, incredibilmente giovane e cool come non mai! Niente clic, niente autotune, niente sciocchezze, solo canzoni imponenti registrate dal vivo e lasciate respirare come i dischi di una volta, ma con un sound da dischi del futuro“…beh, direi che la strada è spianata!

