Oggi MARO pubblica il suo nuovo album, “SO MUCH HAS CHANGED”. Il disco, interamente in inglese, segna l’inizio di un nuovo capitolo per la polistrumentista, cantautrice e produttrice indie-pop nata a Lisbona, ampiamente considerata come una delle voci più distintive e rispettate emerse dal Portogallo negli ultimi anni.

L’ album viene descritto come profondamente intimo, capace di raccontare il passaggio all’età adulta, plasmato dall’introspezione, dalla gratitudine e dalla consapevolezza del percorso compiuto fino a quel momento. Caldo, onesto e silenziosamente sicuro di sé, l’album cattura il momento in cui l’urgenza lascia il posto alla riflessione e l’accettazione di sé sostituisce la lotta. Sono canzoni che parlano di liberazione emotiva, di imparare ad amare senza aspettative e di trovare la gioia dopo le difficoltà, tenere senza fragilità e piene di speranza senza ingenuità, che ricompensano l’ascolto profondo e si dispiegano con un senso di chiusura emotiva.

Il singolo scelto pder rappresentarlo è proprio il brano che da il titolo al disco ed è assolutamente rappresentativo di querllo che è la musica di MARO. Una canzone vellutata, dolce, incantevole, che non cerca i toni alti, ma anzi, ci insegna a contemplarela calma e la quiete come stile di vita, in un momento dove tutto è troppo frenetico e impazzito.

C’è intimità, che voglia di essere empatici, c’è la necessità di ascoltare con calma una canzone e non cercare subito il ritornello e passare oltre. Muasica che cerca la nostra connesione. Anche con la semplicità, che però non è certo banalità.

MARO sarà in Italia per due date:



5 Marzo, Milano – Fabrique

6 Marzo, Roma – Largo Venue

