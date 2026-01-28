I Wynona Bleach puntano al nuovo album “Animal Style“, in uscita il 29 maggio 2026. È stato registrato in una vecchia sala da ballo sopra un circolo ricreativo per lavoratori a Belfast, e parla del tentativo di eliminare la visione idealizzata del mondo anche quando la nostalgia è l’unica cosa che ti fa stare bene.

Diciamo pure che se questo è il primo biglietto da visita, beh, ne sentiremo delle belle. Il taglio indie-rock è pesante, carico, quasi hard-rock se vogliamo, ma ci sentiamo dentro anche tanti Smashing Pumpkins e il ritornello è decisamente evocativo e suggestivo. Mescolano le carte i ragazzi e ci danno una visione forte e potente di quello che potrà arrivare nel disco. Favoloso anche quello stacco più morbido, quasi dolce, poetico, un momento di pace in mezzo a un mare agitato.

