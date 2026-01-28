Conosciuto come uno degli artisti più innovativi degli ultimi 30 anni, Tricky annuncia un live show inedito alla Triennale di Milano il prossimo 9 luglio.
Pioniere del trip hop, musicista, rapper e produttore, ha ridefinito il sound moderno dal suo debutto rivoluzionario “Maxinquaye” fino alle collaborazioni più iconiche. David Bowie lo definiva un talento unico, senza paura di sperimentare.
Con un design visivo sorprendente, lo spettacolo propone una reinterpretazione audace del suo repertorio, mettendo in luce la continua evoluzione artistica di Tricky. Ad affiancarlo sul palco un’ospite speciale, la vocalist Marta Zlakowska.