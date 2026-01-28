In The After Glow è il progetto dell’anglo-canadese Alfred Hermida.

Dopo aver pubblicato il suo primo LP, “Let The Waves Crash Down”, solamente lo scorso ottobre, il musicista e produttore originario di Vancouver torna ora con un nuovo singolo, “Tomorrow Will Come”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Hermida spiega:

“Tomorrow Will Come” esplora l’intersezione tra il dream pop atmosferico e la resilienza anthemica. È un brano trascinante, un inno cinematografico che esplora i temi della resilienza e del rinnovamento. “Tomorrow Will Come” parla di quel momento in cui sai che, indipendentemente da come ti senti oggi, domani sarà un giorno migliore. A volte la cosa più coraggiosa che puoi fare è credere nel giorno successivo. Ho scritto questo brano per quei momenti in cui il mondo sembra confuso e l’unico modo per andare avanti è credere che alla fine la nebbia si diraderà.