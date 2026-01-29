Good Day Father è il nome della collaborazione tra Brian Futter dei Catherine Wheel e Tanya Donelly dei Belly.

Non aspettatevi un viaggio nel passato. La note stampa ci mettono in guardia: “Sebbene il loro patrimonio musicale alt rock e shoegaze traspaia chiaramente, c’è una fresca valanga di suoni, con testi che attingono al lato oscuro delle esperienze evocative della vita“.

E in effetti quello che traspare da questa “Sonic Amadea” è una voglia di staccarsi dai modelli di partenza, anche se la potenza e l’intesità potrebbero far pendere più la bilancia nella zona Catherine Wheel.

Il 10 febbraio arriverà “Good Day Father EP”, con 3 brani.