Credit: Jono White

I White Lies torneranno in Italia nel prossimo mese di luglio.

La band post-punk londinese presenterà il suo settimo LP, “Night Light“, uscito a novembre via PIAS.

“Night Light” segna un ritorno a un sound più organico e dinamico: chitarre incisive, synth avvolgenti e ritmi che intrecciano post-punk, rock e atmosfere sperimentali. Composto da nove tracce, tra cui i singoli “Nothing On Me” e “In The Middle”, l’album esplora temi di crescita emotiva e introspezione, mantenendo intatto l’istinto melodico della band ma con un approccio più maturo e coeso.

Oltre alla già nota data di venerdì 6 febbraio ai Magazzini Generali (già sold-out), oggi se ne aggiunge un’altra prevista per martedì 28 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena all’interno della rassegna Acieloaperto.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 12 di domani, venerdì 30 gennaio, su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Ticketone.it‘.