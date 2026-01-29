credit: Conor J Clarke

Jessica Weiss, voce e autrice dei Fear of Men, annuncia i dettagli del suo album di debutto da solista sotto il nome di New German Cinema. In uscita il 27 marzo per Felte, il suo nuovo album “Pain Will Polish Me” è preceduto dal singolo “My Mistake”, che vede la partecipazione vocale di Carson Cox dei Merchandise.

Weiss porta la precisione lirica e l’intensità emotiva nelle tempestose gemme dark-pop del suo album di debutto da solista. “Pain Will Polish Me” è stato realizzato in cinque anni, tra Londra e Los Angeles, costruito tra file notturni, lunghi silenzi e la tranquilla perseveranza nel cercare di finire qualcosa di bello. Prodotto con Alex DeGroot (Zola Jesus, Cate Le Bon), l’album è, come ci dicono le note stampa, allo stesso tempo analitico e devozionale, il prodotto di qualcuno che non ha fretta di raggiungere la catarsi. Si presenta solitario e connettivo allo stesso tempo, come se fosse stato costruito da trasmissioni a lunga distanza tra due stati onirici.

Weiss definisce l’album una meditazione sul pop e sull’autore europeo Rainer Werner Fassbinder. Le canzoni parlano delle parti di sé che si dissolvono nell’amore e dei piccoli atti di violenza che derivano dall’essere conosciuti. Esse attraversano relazioni claustrofobiche, ossessioni, resa, cicli di sofferenza che iniziano a sembrare devozione. Il linguaggio è pop, ma la sensazione è qualcosa di più strano, più freddo, più interiore.

Carson Cox dei Merchandise commenta: “Avevo intenzione di produrre Fear of Men e invece abbiamo creato qualcosa di completamente diverso, credo. Una vera collaborazione, che è il mio modo preferito di lavorare sulla musica“. Quello che era iniziato come un esperimento Italo disco si è evoluto in un inno goth club, carico e irrequieto. Cattura il tira e molla dei temi di Weiss: la devozione come distruzione e liberazione. Weiss ha un talento speciale nel rendere il dolore allo stesso tempo squisito e familiare.

Weiss è da tempo affascinata dal confine tra pop e teoria, arte e sentimento. Mentre i Fear of Men continuano a lavorare al loro prossimo disco, questo progetto solista apre il suo linguaggio privato: una raccolta che sembra allo stesso tempo personale e archivistica, inquietante e viva. Tra il completamento di un master in letteratura moderna a Oxford, l’inizio di un dottorato di ricerca, i numerosi trasferimenti e cambi di lavoro, ha messo insieme un corpus di opere che si colloca a metà strada tra un diario, una ricerca e una seduta spiritica.

È un album che parla di perdersi per vedere cosa rimane. Un documento sull’amore come ossessione, ripetizione, sopravvivenza. Una meditazione sull’amore come specchio e rovina, creata in frammenti e poi ricomposta in qualcosa di completo.

Tracklist:

