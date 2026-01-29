Gli XCERTS tornano con il nuovo singolo “Do it to myself”.

Il trio indie rock – il cantante e chitarrista Murray Macleod, il bassista Jordan Smith e il batterista Tom Heron – ha firmato con una nuova etichetta discografica e ha pubblicato un nuovo singolo: “do it to myself” è il primo brano in tre anni e segue l’onda più classica della band: grande carica, ritmi alti e intensità al massimo.

“C’è un’urgenza disperata in questa canzone“, dice Murray Macleod. “È un’ammissione della mia fragilità e della mia tendenza all’autosabotaggio quando le cose non vanno bene. È una canzone indie rock dura, ma il testo e l’interpretazione vocale sono davvero vulnerabili. Quel sentimento conflittuale era intenzionale: volevamo che fosse scomodo, onesto e umano“.