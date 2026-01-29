La band di Albuquerque dei Maybe So si sta ritagliando il suo spazio al sole grazie a testi diretti e muri di chitarra travolgenti. Guidato da Hayley Harper il quartetto arriva a colpire anche con quetso nuovo brano, tanto gentile in apparenza, quanto tagliente e rabbioso nel suo sviluppo.

La formazione comprende Harper alla voce e alla chitarra ritmica, Meg Stovell al basso, Peter Ortegal alla batteria e Andrew Chacon alla chitarra solista.

“Little Light”, il singolo di debutto dei Maybe So e brano di apertura del loro prossimo album “Valley” (in uscita nella primavera del 2025 per Mama Mañana Records), sembra partire morbida, ma poi ecco la svolta potente e rabbiosa, con questa chitarra elettrica che prende il controllo e una potenza alt-rock ci investe in pieno, mentre la voce di Harper continua a farci da guida, magnificamente grintosa. Il finale torna a prediligere la quiete.

Molto bene.