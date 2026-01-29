Credit: Press

A.Gris è il progetto di Alex Delamard.

Il musicista francese ha al suo attivo solo un singolo, “Oblivion”, realizzato lo scorso novembre, ma ora prosegue il suo cammino con materiale inedito.

Mentre il prossimo 27 marzo, via Géographie Records, uscirà il suo primo EP, “Gris”, Delamard condivide il nuovo singolo “Bar”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Scritte e prodotte da solo nel suo seminterrato durante un mese di isolamento, queste cinque tracce suonano come lo strano sogno di una collaborazione tra A.G. Cook e Bruce Springsteen: sincere, glitch e emotivamente spontanee. Qui l’artista mette in mostra tutte le sue influenze: dal folk digitale di Alex G al nu metal dei Deftones, passando per l’elettronica di George Clanton.

Questo equilibrio unico tra strumenti acustici e produzione, che si avvicina alla PC music, crea un paesaggio sonoro distintivo in questo primo EP, arricchito da colpi glitch audaci e potenti.

Tornando a “Bar”, qui il musicista francese si esprime con le sue attitudini lo-fi aggiungendo allo stesso tempo alcuni schizzi elettronici e percussioni alla sua tranquillità per abbellire il panorama: il risultato è di assoluto valore.

